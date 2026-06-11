ರಾಣಿ ಶುಗರ್ ಆಸ್ತಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ

<p>ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಕಟ್ ಬಾಕಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಲಪ್ರಭಾ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು (ರಾಣಿ ಶುಗರ್) ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅಡವಿಟ್ಟಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹಾಗೂ ಸಿಜೆಎಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಚೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ರಾಣಿ ಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ಸಾಲ ರೂ. 153.23 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ 2025 ಜುಲೈ 17 ರಂದು ನೋಟಿಸು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನೋಟಿಸು ನೀಡಿದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲ ಪಾವತಿಸಲು ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 2025 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 24 ರಂದು ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾದೀನ(ಕನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೀವ್ ಪೊಸೆಷನ್)ಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸ್ವಾದೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಾಲ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹಾಗೂ ಸಿಜೆಎಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎದುರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾದೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶ ನೀಡುವಂತೆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಜಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಕೋರ್ಟ್, ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಡವಿಟ್ಟ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-21-1122500169</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>