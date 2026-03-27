₹12 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದು ಮೋಸ: ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲು ಮನವಿ

ಬೆಳಗಾವಿ: 'ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಅಕ್ಕಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ₹12 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ನನ್ನ ಹಣ ಮರಳಿ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಮಹಾಂತೇಶ ಹೊಟಕರ್ ಎನ್ನುವವರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸದಾಶಿವ ಸೋನೋನಿ ಎನ್ನುವವರು ಅಕ್ಕಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಕಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರನ ಖಾತೆಗೆ 2017ರಿಂದ 2019ರವರೆಗೆ ₹12 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಿ ಕೊಡದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಠಾಣೆಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ, ಐಜಿಪಿ ಅವರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>