ರದ್ದಾದ ವಿಮಾನಗಳು: ಕುಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ

<p><em>ಇಮಾಮ್ಹುಸೇನ್ ಗೂಡುನವರ</em></p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನಗಳ ಸೇವೆ ರದ್ದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಂಬ್ರಾ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೊರಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 3,40,295 ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 3,01,516ಕ್ಕೆ (ಶೇ 11.4ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ) ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆಯಿದ್ದರೂ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿಯಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಕಾರಣ' ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.</p>.<p>'ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಡಿ. ರದ್ದಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಂಧನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ಉಡಾನ್–3' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಂಬ್ರಾದಿಂದ ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ತಿರುಪತಿ, ಸೂರತ್, ಕಡಪ, ಮೈಸೂರು, ಇಂದೋರ್, ಜೋಧಪುರ, ಅಹಮದಾ ಬಾದ್, ನಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರಕ್ಕೆ ನೇರ ವಿಮಾನಗಳು 2019ರಿಂದ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೂ, ಯೋಜನೆ ಮುಗಿದ ಕಾರಣ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಂತ–ಹಂತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದವು. 'ಉಡಾನ್–3' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನಗಳ ಸೇವೆ ಈ ವರ್ಷ ರದ್ದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯ ಸಾಂಬ್ರಾದಿಂದ ದೆಹಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ನವಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಆರು ವಿಮಾನಗಳು(12 ಟ್ರಿಪ್) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-21-439109196</p>