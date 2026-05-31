ಭಾನುವಾರದ ಹಸಿರು ಪಡೆ

ಇಮಾಮ್ಹುಸೇನ್ ಗೂಡುನವರ

ಅದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಆವರಣ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಬಯಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮರವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲು, ದೂಳು ಮತ್ತು ಒಣಗಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿನ ಗುರುತುಗಳಾಗಿದ್ದವು.

ಇಂದು ಈ ದೃಶ್ಯ ಬದಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ನೆರಳು ಹರಡಿವೆ. ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹಸಿರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬರಡಾಗಿದ್ದ ಜಾಗ, ಈಗ ಪುಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದು 'ಗ್ರೀನ್ ಸೇವಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್' ಎಂಬ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ತಂಡ.

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ವಿನ್ಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಕಥೆಯೂ ಇದೇ. ಹಳೆಯ ಮರಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿದ ಬಳಿಕ ಉದ್ಯಾನ ತನ್ನ ಸೊಬಗು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬರಡಾಗಿದ್ದ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶವೂ ಹಸಿರಿನತ್ತ ಮರಳಿದೆ. ಕೆಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮರಗಳು ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ನಡುವೆಯೂ ಜೀವ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಇವು ಕೆಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳಷ್ಟೇ. ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಬಯಲಾಗಿದ್ದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮರಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಈ ಹಸಿರಿನ ಹಿಂದೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮರೆತು ಹೊರಡುವ ಒಂದು ತಂಡದ ಶ್ರಮ ಇದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ. ವಾರವಿಡೀ ದುಡಿದವರು ತಡವಾಗಿ ಎದ್ದು, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ದಿನ. ಆದರೆ 'ಗ್ರೀನ್ ಸೇವಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್' ಸದಸ್ಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ, ಪಿಕಾಸಿ, ನೀರಿನ ಡಬ್ಬಿ. ಕೆಲವರು ಗುಂಡಿ ತೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಈಗಾಗಲೇ ನೆಟ್ಟಿರುವ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೆವರು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಂತಸ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗುತ್ತವೆ.

2016ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಅದರ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ.

'ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸಸಿಗಳು ಬಾಡತೊಡಗಿದವು. ಆಗ 'ನಾವೇ ಏಕೆ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಬಾರದು?' ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು' ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮೀರ್ ಮಜಲಿ.

ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರುವ ಸಮೀರ್, ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಇಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 75 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನ