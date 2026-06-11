ಸೀರೆ ಯಂತ್ರದ ಆಮಿಷ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ₹21.30 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸೀರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಂತ್ರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ₹21.30 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಖಾಸಬಾಗದ ನಿವಾಸಿ ಅರವಿಂದ ಶಂಕರ ಗುಂಜೀಕರ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು. ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿ ಜಸ್ಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಡಾ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ 10ರಂದು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ₹21.30 ಸಾವಿರ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಂತುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹21.30 ಲಕ್ಷ ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯಂತ್ರವನ್ನೂ ಕೊಡದೇ, ಹಣವನ್ನೂ ಮರಳಿಸದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಟಿಪ್ಪರ್ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ವೃದ್ಧ ಸಾವು</p>.<p>ಅಥಣಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟಿಪ್ಪರ್ ಹರಿದಿದ್ದರಿಂದ ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವೃದ್ಧ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿವಯೋಗಿ ನಗರದ ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯಾ ಭದ್ರಯ್ಯಾ ಪುರಾಣಿಕಮಠ (85) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವೃದ್ಧನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಹರಿದು ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಟಿಪ್ಪರ್ ಬಿಟ್ಟು ಚಾಲಕ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-21-971645603</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>