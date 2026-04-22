ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶ: ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವು

ಸವದತ್ತಿ (ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವಿಲುತೀರ್ಥ ಜಲಾಶಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವೇಳೆ ಹಿಟಾಚಿ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಜಾರ್ಖಂಡನ ರವಿಕುಮಾರಸಿಂಗ್ ದೂಪಲಾಲಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗ್ (18) ಮತ್ತು ಸುಭಾಸಕುಮಾರ ರೂಪೇನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗ್ (18) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 11 ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುವ ತಂತಿ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಮೀಪವೇ ಹಿಟಾಚಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತಂತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್, ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ತಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ 15 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>