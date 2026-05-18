ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯದ್ದೇ ಚಿಂತೆ!

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಅದು ಕಾಗವಾಡದ ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಮೇ 13ರಂದು ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ರಭಸದಿಂದ ಬೀಸಿದ ಗಾಳಿಗೆ ತಗಡಿನ ಶೀಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತುಬಿದ್ದವು. ಅದೃಷ್ಟವಷಾತ್ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕಾದಿರುವ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೇ, 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲೆ ಆರಂಭೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂರಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಘಟನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ‘ಮೈಮರೆತರೆ ಅನಾಹುತ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ’ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಅದು ಸಾರಿದೆ.</p>.<p>ಹೌದು. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಮುಗಿದು ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 11 ದಿನಗಳಷ್ಟೇ(ಮೇ 29) ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆಯೇ? ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾದರೆ, ಸಿಗುವುದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಉತ್ತರವೇ.</p>.<p>ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವರುಣ ಅಬ್ಬರಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಗೋಡೆ ಕುಸಿಯುವುದು, ಪತ್ರಾಸ್ ಹಾರಿಹೋಗುವುದು ಮತ್ತಿತರ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಶಿಥಿಲ ಹಂತ ತಲುಪಿವೆ.</p>.<p>ಕಾಗವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳ ಹೆಂಚು ತೆಗೆದು, ತಗಡಿನ ಶೀಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಗಾಳಿಗೆ ಶೀಟ್ ಹಾರಿಹೋಗಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>250 ಶಾಲೆಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ: ಬೆಳಗಾವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 111 ಶಾಲೆಗಳ 345 ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ₹4.11 ಕೋಟಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 139 ಶಾಲೆಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ₹3.80 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅನುದಾನ ಬಂದಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳ ಆಚೆಗೂ, ದುರಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಿರುವ ಮತ್ತು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ: ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕಾದಿವೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕೊಠಡಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿವೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ‘ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕಾದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸನ್ನದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಿಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ’ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಪಾಲಕರಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ 71 ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳು ದುಃಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯಾದರೆ ಸೋರುವ ಕೊಠಡಿಗಳು: ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವ ಖಾನಾಪುರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವರುಣ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಳೆ ಚುರುಕು ಪಡೆದರೆ, ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳ ಕೊಠಡಿ ಸೋರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ‘ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಸೋರುವ 40 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 13 ಶಾಲೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 28 ಕೊಠಡಿಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪ್ರದೀಪ ಮೇಲಿನಮನಿ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಮಾದರ, ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಬಸವರಾಜ ಶಿರಸಂಗಿ, ಪರಶುರಾಮ ನಂದೇಶ್ವರ, ಪಿ.ಜಿ.ಕೊಣ್ಣೂರ, ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ ಅರಕೇರಿ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-21-678298576</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>