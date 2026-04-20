ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಬೆಳಗಾವಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಡಗರದಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವಾಜಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಕರ ಅವರು, ಶಿವಾಜಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಉಪಮೇಯರ್ ಹನುಮಂತ ಕೊಂಗಾಲಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಗಿರೀಶ ಧೊಂಗಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಂದ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದಂಡೇ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಶಿವಾಜಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಹಾ ಆರತಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆಯಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಶಿವಜ್ಯೋತಿಗಳು ಶಿವಾಜಿ ಉದ್ಯಾನ ಬಂದು ತಲುಪಿದವು. ನರಗುಂದಕರ ಭಾವೆ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>'ನಗರದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಂದು ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 60ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿವೆ' ಎಂದು ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಮಹಾಮಂಡಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಕುಶ ಕೇಸರಕರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>