₹9 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ವಶ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಶಿವಾಜಿ ನಗರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ₹9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಬಾಳುವ 68.74 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲು ಕೂಡ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಖಾಸಬಾಗದ ಉಪ್ಪಾರ ಗಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿ ಸುರೇಖಾ ಬಸವರಾಜ ತಳವಾರ (40) ಬಂಧಿತರು. ಲಲಿತಾ ಪ್ರಕಾಶ ಮಮದಾಪೂರ ಎನ್ನುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಕಳವು ನಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಲಲಿತಾ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 9ರಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸಂತೋಷ ಸತ್ಯನಾಯಿಕ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜೆ.ಎಂ. ಕಾಲಿಮಿರ್ಚಿ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಿಎಸ್ಐಗಳಾದ ವಿಠಲ ಲ. ಹಾವನ್ನವರ, ಹುಸೇನ ಕೇರೂರ ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಎಲ್., ಎಎಸ್ಐ ಎಸ್.ಎಂ. ಶಿಂಧೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಎಲ್.ಎಸ್. ಕಡೋಲ್ಕರ, ನವೀನಕುಮಾರ ಎ.ಬಿ., ಕೆ.ಎಂ.ಶಿಲೇದಾರ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಾಳಗಿ, ಆಶಿರ ಅಹ್ಮದ್ ಜಮಾದಾರ, ಶಂಕರ ಕುಗಟೋಳ್ಳಿ, ಸುರೇಶ ಕಾಂಬಳೆ, ಕಾರ್ತಿಕ ಜಿ.ಎಂ. ಎಂ.ಬಿ. ಒಡೆಯರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುದಿಗೊಪ್ಪ, ಎಮ್ ಕೆ ಶಿಲೇದಾರ ಪ್ರತಿಭಾ ಗಿಡ್ನನವರ, ನೀತಾಲಿ ಕೋಳಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಗೋಡಿ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260327-21-1297448175</p>