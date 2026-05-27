ಬೆಳಗಾವಿ: ಶಿವಾನಂದ ವಿಚಾರಣೆ; ವಿಲಾಸಿ ಕಾರುಗಳ ವಶ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ:</strong> ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದ ಆರೋಪವುಳ್ಳ ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಅವರನ್ನು ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಕರೆತಂದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಾನಂದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರ ಪಡೆದರು. ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ದಿನವಿಡೀ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಜತೆಗೆ ಶಿವಾನಂದ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ, ಆಪ್ತರಾದ ನಟ ಆರ್.ಅಭಿಲಾಷ್ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರ ಸುಭಾಷ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರೂ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಶಿವಾನಂದ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೂ ಅಭಿಲಾಷ್ಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಲಾಸಿ ಕಾರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಆರೋಪಿ ಕಸ್ಟಡಿ ಅವಧಿ ಬುಧವಾರ (ಮೇ 27) ಮುಗಿಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಆಗ್ರಹ: ‘ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಠೇವಣಿ ಮರಳಿಸುವಾಗ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೇ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘದ ಮಹಾಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ ಪೂಜಾರಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-51-1152355645</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>