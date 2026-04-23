ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಕುಡಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಬಳಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಕ್ಕ– ತಂಗಿ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ನಡೆದು ಅಕ್ಕ ವಿಷ ಕುಡಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಂಗ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಜನಾ ಬಸವಣ್ಣಿ ತಡಶೀಹಾಳ (17) ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ತನ್ನ ತಂಗಿ ದೀಪಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿ, ಮನನೊಂದು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಕುಡಿದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಮೃತಳ ತಾಯಿ ಕಾಕತಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಜನಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಕುಡಿದಳು. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಮಂಗಳವಾರ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು .</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-22-1907546408</p>