ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಜೂನ್‌ 13ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ವ್ಯತ್ಯಯ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀನಗರದ 33 ಕೆ.ವಿ ಜಿಐಎಸ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ 13ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಸದಾಶಿವ ನಗರ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಿವಾಸ, ಶ್ರೀನಗರ, ಚನ್ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ, ಆಂಜನೇಯ ನಗರ, ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ, ಮನ್ನತ್ ಕಾಲೊನಿ, ಭಾರತ ಕಾಲೊನಿ, ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಕಾಲೊನಿ, ಅಶೋಕ ನಗರ, ಅಸದ್ಖಾನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅಹಮೀದ್ ನಗರ, ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ, ಗಣಾಚಾರ ಗಲ್ಲಿ, ಚಂದು ಗಲ್ಲಿ, ಕಾಕತಿವೇಸ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಲೈನ್, ಕಾಳಿ ಅಂಬ್ರಾಯಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-21-1655069287</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>