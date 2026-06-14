ಸಂತ ಆಂಥೋನಿ ಆದರ್ಶ ಪಾಲಿಸಿ’ - ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ‘ಸಂತ ಆಂಥೋನಿ (ಪಡುವಾ) ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಕರುಣೆ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾನವಕುಲದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಗೋವಾ ಮತ್ತು ದಮಣ ಮಹಾಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಹಾಯಕ ಬಿಷಪ್ ಸಿಮಿಯಾವೊ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕಾಸಿಯೊ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸಂತ ಆಂಥೋನಿ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದ ಅವರು,‘ಸಂತ ಆಂಥೋನಿ ಅವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯು ಮಾನವ ಸೇವೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ನೊವೆನಾ ಹಾಗೂ ಮನವಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾದರ್ ವಿಜಯ್ ಮೆಂಡಿತ್, ಫಾದರ್ ಜೆರಾರ್ಡ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ಮಥಿಯಾಸ್, ಫಾದರ್ ಥಾಮಸ್ ಲೋಬೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಹಬ್ಬದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಚರ್ಚ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಆಂಥೋನಿ ಅವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಂತ ಆಂಥೋನಿ ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-21-1066569757</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>