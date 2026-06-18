ಬೆಳಗಾವಿಯ 11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಎಲ್ಎಸ್ನ ಗೋಗಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ 11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜು ಮಠ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹಿರೇಮಠ, ವುಷುನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ವರ್ಮಾ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಚೌಗುಲೆ, ಯಶ ಗವಾಳಿ, ಸಂಕೇತ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ ಬರೇಕರ್, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣಿ ವೈಂಗಂಕರ, ಭೂಮಿ ನಾಟೇಕರ, ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿತಾ ಇಂಗಳಗಿ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಜಾಧವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-21-372415391</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>