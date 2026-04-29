ಕಬ್ಬಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ರೋಗ: ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ರೋಗದ ಬಾಧೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 45ರಷ್ಟು ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರೈತರನ್ನು ಈ ಆತಂಕದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲು ಮತ್ತಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಐಸಿಎಆರ್– ಕೆಎಲ್ಇ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ (ಕೆವಿಕೆ) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಈ ಕಾಡಿಗೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ, ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೆವಿಕೆ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ ಚೌರಡ್ಡಿ ಅವರು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಬ್ಬನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 3ರಿಂದ 5 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತುದಿಯಿಂದ ಕಪ್ಪಗಿನ ಚಾವಟಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು ನಡುವೆ ಬಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಾವಟಿಯು ಮೊದಲು ಬಿಳಿಯ ಪೇಪರಿನಂತಹ ತೆಳುವಾದ ಪದರಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ಪದರು ಹರಿದು ಕಪ್ಪಗಿನ ಹುಡಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತದೆ. ರೋಗ ತಗುಲಿದ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಗ್ಗುವುದರಿಂದ ಇಂಥ ಗಿಡಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೂಳೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಬಹಳ ಬೇಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ರೋಗಕಾರಕ: ಯುಸ್ಟಿಲ್ಯಾಗೊ ಸಿಟೆಮೇನಿಯಾ ರೋಗಕಾರಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರವು ಚಾವಟಿಯ ತುಂಬ ಕಪ್ಪಗಿನ ಸಣ್ಣ ಬೀಜಕಣಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಚಾವಟಿಯಲ್ಲೂ 500 ಕೋಟಿ ಬೀಜಕಣಗಳಿರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದರಿಂದ ರೋಗವು ಬಹುದೂರದವರೆಗೂ ಹರಡುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೋಗ ತಗುಲಿದ ಕಬ್ಬಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತದೆ. ತುಂಡುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಗೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ (ಮೊಗ್ಗು) ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಕವಕ ಜಾಲವು ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಬೀಜಾಣುಗಳಿಂದ ಇದು ತಗುಲುತ್ತದೆ. ಈ ಬೀಜಾಣುಗಳು 3 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು ರೋಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಐಸಿಎಆರ್– ಕೆಎಲ್ಇ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು (94811 06377) ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>