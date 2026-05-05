ತನು–ಮನ ತಣಿಸುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ

ಬೆಳಗಾವಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾರಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗೆ. ಕನಿಷ್ಠ ₹300ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗರಿಷ್ಠ ₹700ವರೆಗೂ ಮಡಕೆಗಳು ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗೆ 'ಬಡವರ ಫ್ರಿಜ್' ಎನ್ನುವ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫ್ರಿಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪೂರಕ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈಗ ಬಂಗಲೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಡಿಸಲಿನವರೆಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯೇ 'ಬಂಗಾರ' ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಡಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರವಿವಾರ ಪೇಟೆ, ಬೆಂಡಿ ಬಜಾರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾಜಿ ಉದ್ಯಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಮಡಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಗುಜರಾತ್, ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕೇರಳ ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುವ ಮಡಕೆಗಳು ಈ ಬೆಳಗಾವಿಗರ ಮನೆ–ಮನ ತಣಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ನೀರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯ ನೀರು ಮಣ್ಣಿನ ಘಮಲಿನ ಜತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪೂಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಿನಾಯಕ ಗುಂಜೀಕರ ಅವರ ಮಾತು.</p>.<p>ಎಳನೀರು ದರ ಹೆಚ್ಚು: ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ₹30 ಇದ್ದ ಎಳನೀರು ದರ ಈಗ ₹50 ಆಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಎಳನೀರಿಗೆ ₹40, ತುಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ₹50, ನಂಜನಗೂಡು ಹಾಗೂ ಮದ್ದೂರು ದಪ್ಪ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ₹60 ದರವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಳನೀರನ್ನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ತರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ. ಎಳನೀರು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಲಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಭಾಗದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ದರವೂ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಉತ್ತರದಿಂದ ಬಂದೇವ್ರಿ: ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಗಳು ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿವೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಮೊಸಂಬಿ, ಕರಬೂಜ, ಪೈನಾಪಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಸ ಮಾರಾಟ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರು.</p>.<p>ಗುಜರಾತ್, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದಲೂ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಪಾನೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>