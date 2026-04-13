ಬೆಳಗಾವಿ: ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಇಲ್ಲಿನ ಹನುಮಾನ ನಗರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿರ್ಲಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 'ಬೀಲಾ ಸೂಪರ್ಹೀರೋ ಫನ್ ರನ್' ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪಾಲಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರಿ 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು.</p>.<p>ಬಿಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಖಿಲಾರಿ, 'ಇಂದು ಮಕ್ಕಳು ಧೈರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮೌಲ್ಯ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಲ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>