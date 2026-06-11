ಮೌಢ್ಯಾಚರಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಿ.ಕೆ.ಕಂಗ್ರಾಳಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಆಗ್ರಹ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಸಮೀಪದ ಬಿ.ಕೆ.ಕಂಗ್ರಾಳಯ ಮೊದಲ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಟ– ಮಂತ್ರ ಮುಂತಾದ ಮೌಢ್ಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ, ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮುಂತಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಮೂರು ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡಿದ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮೌಢ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾಟ– ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಡುವವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ವಿನೋದ ಹೆಬ್ಬಂಡಿ, ಮಂಗಲ್ ಪಾವಷೆ, ಬಿ.ಕೆ.ಕಂಗ್ರಾಳಿ ನಿವಾಸಿಗಳು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-21-1945056798</p>