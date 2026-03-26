‘ಸಮಯೋಚಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರದಾಟ’

ಬೆಳಗಾವಿ: 'ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ 4 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಸಮಯೋಚಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಎಚ್ಐವಿ, ಕ್ಷಯರೋಗ, ಮಲೇರಿಯಾದಂಥ ರೋಗಗಗಳಿಂದ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೆಎಲ್ಇ ವಿ.ಕ. ದಂತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಶರದಿಂದೂ ಕೊಟ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಯಳ್ಳೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಎಲ್ಇ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೆಎಲ್ಇ ವಿ.ಕ. ದಂತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇಂಗಾ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಉಚಿತ ಸೀಳುತುಟಿ ಹಾಗೂ ಬಾಯಿ ಒಳ ಅಂಗಳದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ'ದ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸೀಳತುಟಿ, ಬಾಯಿಯ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಗಳಿಂದ ಬಂದ 97 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 54 ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಸಂಜಯ ಕಂಬಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಅಭೂತಪೂರ್ವ. ಸೀಳು ತುಟಿ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಒಳ ಅಂಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಂಗಾ ಹೆಲ್ಥ ಪೌಂಡೇಷನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹನಾಧಿಕಾರಿ ಅಭಿಷೇಕಸೇನ ಗುಪ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>