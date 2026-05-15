ಬೆಳಗಾವಿ: ಒಬ್ಬನ ಬಂಧನ, ತಲ್ವಾರ್ ವಶಕ್ಕೆ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತಲ್ವಾರ್ ಜಳಪಿಸುತ್ತ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ, ಅದೇ ಬಡಾವಣೆಯ ಲಾಲೂಖಾನ್ ಪಠಾಣ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಮಾಳಮಾರುತಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಮಟ್ಕಾ–ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ: ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಟ್ಕಾ ಆಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ವಡಗಾವಿಯ ನಾಜರ್ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಆನಂದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಟಿಳಕವಾಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕಾ ಆಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಾಪ ಗಲ್ಲಿಯ ಸಾಗರ ಕುಂಡೇಕರ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂಜಾಟ– ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ: ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ದೋಬಿ ಘಾಟ್ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಂಡಲಗಾದ ಅಪ್ಪು ಲಮಾಣಿ, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ವೈಭವ ನಗರದ ಸುದೀಪ ಲಮಾಣಿ, ಗಣೇಶಪುರದ ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ ಬಂಧಿತರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ