ಬುಧವಾರ, 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಜವಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ‘ತಲೆದಿಂಬು’ ಸಿದ್ಧ: ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ನೂತನ ಕ್ರಮ

ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:44 IST
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ ತಲೆದಿಂಬು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ
ರಾವಸಾಹೇಬ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಂಯೋಜಕ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ
ಒಂದು ತಲೆದಿಂಬಿಗೆ ₹95 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ₹135ಕ್ಕೆ ಮಾರಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.
ಹನುಮಂತ ಕಲಾದಗಿ, ಎಇಇ ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ
Waste ManagementBelagaviTextile

