ಜವಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ‘ತಲೆದಿಂಬು’ ಸಿದ್ಧ: ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ನೂತನ ಕ್ರಮ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ವಡಗಾವಿ, ಶಹಾಪುರ, ಖಾಸಬಾಗ, ಓಂಕಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರು ಸೀರೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಉಳಿಯುವ ಜವಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಈಗ ತಲೆದಿಂಬು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ಜವಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೆಂದಲ್ಲಿ ಎಸೆದು, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಅಥವಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗವು ವಿನೂತನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ನೇಕಾರರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ, ಜವಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಲೆದಿಂಬು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. </p>.<p>'ನೂರಾರು ನೇಕಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 350 ಕೆಜಿ ಜವಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿತ್ಯ 50 ತಲೆದಿಂಬು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತಂದು, ತಲೆದಿಂಬಿಗೆ ಕವರ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗದ ಎಇಇ ಹನಮಂತ ಕಲಾದಗಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮರುಬಳಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಮಂಗೇಶ ಪವಾರ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ತಲೆದಿಂಬುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹಲವು ವರ್ತಕರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಾವು ಇಡೀ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಯಲ್ಲ. ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ತಲೆದಿಂಬು ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ಹಣದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ತಲೆದಿಂಬು ತಯಾರಕರಾದ ಅರ್ಚನಾ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ನಿಶಾ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ ತಲೆದಿಂಬು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ</blockquote><span class="attribution"> ರಾವಸಾಹೇಬ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಂಯೋಜಕ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ</span></div>.<div><blockquote>ಒಂದು ತಲೆದಿಂಬಿಗೆ ₹95 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ₹135ಕ್ಕೆ ಮಾರಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. </blockquote><span class="attribution">ಹನುಮಂತ ಕಲಾದಗಿ, ಎಇಇ ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ</span></div>