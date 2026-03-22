ಬೆಳಗಾವಿ: ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಮುಚ್ಚಲು ಆಗ್ರಹ

ಬೆಳಗಾವಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುರಮರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತುರಮರಿ, ಬಾಚಿ, ಕೋಣೆವಾಡಿ, ಉಚಗಾವಿ, ಸುಳಗಾ, ಗೋಜಗೆ, ಮಣ್ಣೂರ, ಕಲ್ಲೆಹೋಳ, ಅಂಬೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾನುವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಹಿಂಡಲಗಾದ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

'ಈ ಘಟಕದಿಂದ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನೊಣಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಊಟ ಮಾಡಲೂ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಆಗ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ ಅವರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು.

'ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೇಯರ್, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತುರಮರಿಗೆ ತಂದು ಎಸೆಯುವುದು ಬೇಡ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ಮೇಯರ್, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರ ಮನೆ ಎದುರು ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜಾಧವ, ಪುಂಡಲಿಕ ಖಾಂಡೇಕರ, ನಾಗರಾಜ ಜಾಧವ, ಸೋಮನಾಥ ಬೆಳಗಾಂವಕರ, ಪುಂಡಲಿಕ ಬೆಳಗಾಂವಕರ, ಸುನಿಲ ಬೆಳಗುಂದಕರ ಇತರರಿದ್ದರು.

ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

'ತುರಮರಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದೆ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಗರದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.

'ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಡೆ ಭೇಟಿ ಕಡೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಯರ್ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯನ್ನು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.