ಬೆಳಗಾವಿ: ತಪ್ಪದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಕಿರಿಕಿರಿ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಅದು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು. ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುರಮರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

'ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಊರಲ್ಲೇಕೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತೀರಿ' ಎಂದು ತಕರಾರು ತೆಗೆದಿದ್ದರು. ಹೋರಾಟ ಸಹ ನಡೆದವು. ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಘಟಕ ಈಗ ಜನರ ಬದುಕು ಹಿಂಡಿ ಹಿಪ್ಪೆಗೊಳಿಸಿದೆ!

ಇಲ್ಲಿನ ಗೋಡಂಬಿ, ಮಾವಿನ ತೋಟಗಳು ರೋಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಗೆ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ತೆರೆದ ಬಾವಿ, ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ನೀರು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನ ಆಗಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಸಿರಾಟ, ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ.

'ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಿಂದಾಗಿ ತುರಮರಿ ಜತೆಗೆ, ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನೊಣಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಊಟ ಮಾಡಲೂ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ' ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಳಲು.

ಕರ್ನಾಟಕ– ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತುರಮರಿ 9 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ 66 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ತುರಮರಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ.

'ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಶೂನ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಹಿಂಡಲಗಾದ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗೃಹ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ, 'ನಿಮ್ಮ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೇಯರ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರ ಅವರದ್ದೂ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತುರಮರಿಗೆ ತಂದು ಎಸೆಯುವುದು ಬೇಡ. ಯಾರೂ ಆತಂಕಪಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ: ಈ ಘಟಕದ ಸಮೀಪವೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯೂ ಇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಕಲಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ನೀರು ವಿವಿಧ ಜಲಮೂಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಯಾರು ಏನಂತಾರೆ?

ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿದ್ದ ತುರಮರಿ ಇಂದು ಹೆಜ್ಜೆ–ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವು ಇಡೀ ಊರನ್ನೇ ತ್ಯಾಜ್ಯಮಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯ.

–ನಾಗರಾಜ ಜಾಧವ, ಮಾ