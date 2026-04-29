ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ: ಸದಸ್ಯೆ ದೂರು

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ‘ಇಲ್ಲಿನ ಅನಗೋಳ ನಾಕಾ ಸಮೀಪ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಗೆದ ಆಳವು ಪಕ್ಕದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಜೋಶಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದು ಒಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಳವಾಗಿ ನೆಲ ಅಗೆದ ಕಾರಣ ಪಕ್ಕದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಒದಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ತಡೆಗೋಡೆ, ಶೋರಿಂಗ್, ರಿಟೇನಿಂಗ್ ವಾಲ್, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹ ಸಿವಿಲ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? ನೀಡಿದವರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದೂ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-21-540446314</p>