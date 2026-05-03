3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ!

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸಿಟಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಯುವ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನೇದಿನೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ; ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವಾಜಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಜತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಅಗೆದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇದು ಇಂದು– ನಿನ್ನೆಯ ಕತೆಯಲ್ಲ; ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಹೇಗೋ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪದೇಪದೇ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಯೇ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳತೀರದು.</p>.<p>‘ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೆನೆಯವರು ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆಯೇ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚರಂಡಿ ಬಂದ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚರಂಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಬಳಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚರಂಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆ ಸವಿತಾ ಭೋವಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>‘ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈಗಲಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಗೃಹಿಣಿ ರೇಣುಕಾ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಶಾಹೂನಗರ, ಭೋವಿ ಗಲ್ಲಿ, ವಡಗಾವಿ, ನೆಹರೂ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರಿವೆ.</p>.<p>ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಅಗತ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆಯೇ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಅಡಚಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್, ಉಸುಕು ಕಲಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಉಳಿದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಮಹಿಳೆಯರ ದೂರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-21-442728949</p>