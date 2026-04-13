ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದ ‘ನಿರ್ವಹಣೆ’: ತಪ್ಪದ ಜಲ ‘ಬವಣೆ’

ಇಮಾಮ್ಹುಸೇನ್ ಗೂಡುನವರ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಒಂದೆಡೆ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆಗಾಗ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪೈಪ್ಲೈನ್. ಇದರ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಕೈಕೊಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್. ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬವಣೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ!

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ನದಿಗಳು ಹರಿದಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯೂ ಸುರಿದಿದೆ. ಆದರೂ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ(ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್ಸಿ) ಹಾಗೂ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ 75 ಸಾವಿರ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಹೊರತಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 10 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳೂ ಇವೆ.

ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೊರೆ: 'ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಡಿಲಲ್ಲೇ ಸುಭಾಷ ನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಂತೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಸಾಲದು. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ₹1,200ಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಭಾಷಖಾನ್ ಪಠಾಣ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೂರು ದಶಕದಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಪೈಪ್ಲೈನ್: 'ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ 105 ಎಂಎಲ್ಡಿ(ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ಡೇ) ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 65 ಎಂಎಲ್ಡಿ, ರಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 40 ಎಂಎಲ್ಡಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. 48.98 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ(ಡೆಡ್ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಿಡಕಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 15.90 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. 0.5 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ 0.2 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹವಿರುವ ನೀರು ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದವರೆಗೆ ಸಾಕಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ 3 ದಶಕಕ್ಕೂ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಅದು ಆಗಾಗ ಸೋರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆ ಮುಗಿಯಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬುದು ಜನರ ಆತಂಕ.

'ಎರಡೂ ಜಲಾಶಯ ಮತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬೆಳಗಾವಿಗರಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಳಾಗಿರುವ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಬದಲಿಸಬೇಕು' ಎಂಬುದು ಜನರ ಆಗ್ರಹ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ