ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಿಳೆ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ; ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಂಟಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತಿಲಾರಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಂಗವ್ವ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಹಂಚಿಮನಿ (25) ಕೊಲೆಯಾದವರು. ರಾಜಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಹಿಲಪ್ಪ ಕರನ್ನವರ (57), ಬಸವರಾಜ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕರನ್ನವರ (33) ಹಾಗೂ ಕೆಂಚನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಗಮಪ್ಪ ಅಂಕಲಗಿ (37) ಬಂಧಿತರು. ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದಿತರಾಗಿದ್ದ ಗಂಗವ್ವ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಕರಣ್ಣವರ ಸಲುಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದೇ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೂವರೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ತನಿಖೆ ಹೇಗೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚಂದಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋದಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಲಾರಿ ಘಾಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಲೆ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಚಂದಗಡ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತಳ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಾಣೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ತಿಲಾರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ ಜೀಪ್ ಓಡಾಡಿದ್ದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆ ಶವದ ಬಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳ ಜಾಡು ಹಿಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ಬಸವರಾಜ ಕರನ್ನವರನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ನಿಲೋತ್ಪಾಲ್ ಅವರು ₹50 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-21-1649168936</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>