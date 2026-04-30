ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಆಗ್ರಹ

ಬೆಳಗಾವಿ: 2023ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಸೇರಿದ ನಾಯಕಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಗೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಇದು ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಸೂದೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರದೆ ಇರುವುದು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಮಸೂದೆಯ ಜತೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಥಳಕು ಹಾಕಿ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ನಾಟಕ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಸ್. ಬೆಳವಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಭರವಸೆಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶೇ 33 ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಯಿಂದ ದೂರಿವಿದ್ದೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು,</p>.<p>ಪಕ್ಷದ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲತಾ ಮಾನೆ, ಜಯಶ್ರೀ ಮಾಳಗಿ, ಜಾಸ್ಮೀನ್ ಅಲ್ಲಾಸೆ, ಸುನಿತಾ ಕೊನ್ನೂರ, ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ, ಸುಜಾತಾ ಹಿರೇಮಠ, ಭಾರತಿ ಪಾಟೀಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾಂಬ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಇತರರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>