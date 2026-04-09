ಯಳ್ಳೂರ ಫಲಕ ವಿವಾದ: ಎಲ್ಲ 50 ಆರೋಪಿಗಳು ಖುಲಾಸೆ

ಬೆಳಗಾವಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ 'ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಯೆಳ್ಳೂರ' ಫಲಕ ವಿವಾದದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.</p>.<p>2014ರ ಜುಲೈ 27ರಂದು ಯಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದು ಗುರುತಿಸುವ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ 'ಯಳ್ಳೂರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗರ ದೊಡ್ಡ ತಂಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ಫಲಕವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿತ್ತು. ಆಗ ಫಲಕ ಹಾಕಿದವರೂ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದರು. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ದೊಂಬಿ, ಹೊಡೆದಾಟ, ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮದ 50 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಏಳು ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಖಲಾಸೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ಬಂದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಖುಲಾಸೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲರಾದ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್ ಪತ್ತಾರ್, ಶ್ಯಾಮ್ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಹೇಮರಾಜ್ ಬೆಂಚನ್ನವರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>