ಬೆಳಗಾವಿ| ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿ: 6 ಮರ, 3 ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬ ಧರೆಗೆ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ:</strong> ನಗರ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮ 6 ಮರಗಳು ಹಾಗೂ 3 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ, ಶಾಹೂ ನಗರದ ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜಿನಾ ಬಕುಲ್ ರಸ್ತೆ, ಹಳೆ ಆರ್ಟಿಒ ವೃತ್ತ, ಸದಾಶಿವನಗರ ಹಾಗೂ ಹಿಂಡಲಗಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೇ ಮರಗಳು ಬುಡಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಬಿದ್ದಿವೆ. ರಭಸದ ಮಳೆಯ ಕಾರಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಶಾಹೂನಗರದಲ್ಲಿ ಮರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿ ಇದ್ದರೂ ಮರದ ಅರ್ಧಭಾಗ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಸೂಚನೆ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಜನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಓಡಿದರು. ಜಿನಾ ಬಕುಲ್ ಎದುರಿಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮರದ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವೂ ಧರೆಗುರುಳಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.</p><p>ಅಗ್ನಿಶಾಸಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದರು. ಸುಮಾರ ಎರಡು ತಾಸು ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು.</p><p>ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊಳೆಯಂತೆ ಹರಿಯಿತು. ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ತೇಲಿಹೋದವು. ಎರಡು ತಾಸಿನ ಬಳಿಕ ಮಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ನಿಂತಿತು.</p>