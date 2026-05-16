ಹೊಸ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ

ಬೆಳಗಾವಿ: 'ಬೆಂಗಳೂರು– ಬೆಳಗಾವಿ– ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ಸಂಖ್ಯೆ: 1653 ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ) ಹಾಗೂ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ ಟರ್ಮಿನಲ್– ಬೆಳಗಾವಿ– ಬೆಂಗಳೂರು (ಸಂಖ್ಯೆ 16554 ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ) ನೂತನ ಸಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಗಳ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ರೈಲುಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೇ 23ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರನಿಂದ ಹಾಗೂ ಮೇ 24ರಂದು ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ರೈಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8.35 ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 6.45ಕ್ಕೆ ಅಗಮಿಸಿ ತದನಂತರ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 8.40ಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಅದರಂತೆ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಆಯ್ದ ವಾರದಂದು ರಾತ್ರಿ 11.15ಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು ಮರುದಿನ ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 11.50ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ, ತದನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂರು ನಗರಗಳಿಗೆ ರೈಲು: ಬೆಳಗಾವಿ– ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಸಂಖ್ಯೆ : 17071 / 17072 ), ಬೆಳಗಾವಿ– ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ( ಸಂಖ್ಯೆ : 17073 / 17074 ) ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ –ಚಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ( ಸಂಖ್ಯೆ 17075 / 17076) ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರು ನೂತನ ಸಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಗಳು ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಮೂರು ರೈಲುಗಳು ಸಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಗಳಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಿಂದ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರವನ್ನು ಶನಿವಾರ ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ಬುಧವಾರ ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 7:15ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಲುಪಲ್ಲಿ ನಗರವನ್ನು ಸೋಮವಾರ 8.45ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದು.</p>.<p>ಮರಳಿ ಹೈದರಾಬಾದ್– ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದಿಂದ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದು, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ - ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ ನಗರದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 4.30ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ 10.30ಕ್ಕೆ ತಲಪುವದು ಹಾಗೂ ಚಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ - ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲು ಚಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ನಗರದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 4ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ತಲುಪುವುದು. ಮೇ 17 ಮತ್ತು 19ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೊರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>