‘ಗುರುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿ’

ಉಗರಗೋಳ: 'ಮಾನವನ ಅಜ್ಞಾನ, ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಗುರುವನ್ನು ಪಡೆದು ಸುಖಮಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಗರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳ ಉತ್ಸವವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೂಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಯುವಕರು ಸದೃಢ ಭಾರತ ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾಗಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಧಾರವಾಡ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ರಂಗು ತಂದಿತ್ತು. ಗುಡಮಕೇರಿಯ ಮಲಕಾರಿಶಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗಾಯನ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ನಿಡಗುಂದಿ ರೇಣುಕಾ ದೇವಿ ಗಾಯನ ಸಂಘದಿಂದ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಡೊಳ್ಳಿನ ಪದಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಉಗರಗೋಳ ಭೀರದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಚುಳಕಿ, ಸಿಂಗಾರಕೋಪ್ಪ, ಗೊರವನಕೋಳ್ಳ, ಮನಿಕಟ್ಟಿ, ಕಿಟದಾಳ, ಮುಳ್ಳೂರ, ಧಾರವಾಡ, ತಿರ್ಲಾಪೂರ, ಹಂಚಿನಾಳ, ಆಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಾ ಭೀರದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳು, ಆರತಿ, ಬಜನೆ, ಡೊಳ್ಳು, ಬಾಜಾಭಜಂತ್ರಿ, ಜಾಂಝ್ ಪಥಕದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದವು.</p>.<p>ವಿಠ್ಠಲ ಶಿದ್ದಕ್ಕನವರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೂಲಿ, ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಹೂಲಿ, ನೀಲಪ್ಪ ಶಿದ್ದಕ್ಕನವರ, ಮಂಜುನಾಥ ಗುಡೆಣ್ಣವರ, ಚದ್ರಶೇಖರ ಹಳ್ಳದ, ಮೈಲಾರಿ ಕುದರಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಶಿದ್ದಕ್ಕನವರ, ರಾಮಾರೂಢ ಪಡಸುಣಗಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿದ್ದಕ್ಕನವರ, ಯಮನಪ್ಪ ಭೂವಿ, ಶಿದ್ದು ಕಲಾರಿ, ಹನಮಂತ ಶಿದ್ದಕ್ಕನವರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪತ್ರಾವಳಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಳಗೂಡಿ, ಪುಂಡಲೀಕ ಭೂವಿ, ಸಂಗಪ್ಪ ಬಿರಾಜನವರ, ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-21-680350332</p>