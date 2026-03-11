ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi

ಬೋರಗಾಂವ ಪಟ್ಟಣದ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್: ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್ ಚಿನಕೇಕರ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:52 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:52 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬೋಗಸ್ ವಿಳಾಸ ನೀಡಿ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಘಟಕ ತೆರೆದು ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು.
–ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಹವಲೆ, ಉದ್ಯಮಿ, ಬೋರಗಾಂವ
ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಗುಟಕಾ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಕ್ರಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಇವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
–ರಾಜು ಖಿಚಡೆ, ಸ್ಥಳೀಯ
ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಘಟಕ ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗುಟಕಾ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
-ಸುಭಾಷ ಸಂಪಗಾವಿ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
- ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋರಗಾಂವ ಪಟ್ಟಣದ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್‍ನ ನಕ್ಷೆ
- ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋರಗಾಂವ ಪಟ್ಟಣದ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್‍ನ ನಕ್ಷೆ
ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋರಗಾಂವ ಪಟ್ಟಣದ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಟಕಾ ತಯಾರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು.
ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋರಗಾಂವ ಪಟ್ಟಣದ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಟಕಾ ತಯಾರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು.
Belagavitextile industry

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT