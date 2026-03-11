ಬೋರಗಾಂವ ಪಟ್ಟಣದ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್: ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು

<p><strong>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ:</strong> ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋರಗಾಂವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ 75 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಭಾಗದ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಜನರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಘಟಕ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2013ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಸಣ್ಣಕೈಗಾರಿಕೆ, ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ₹ 27 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೋರಗಾಂವ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್, ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬೋರಗಾಂವ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 216 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 55 ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದು ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 161 ನಿವೇಶನಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಖಾಲಿ ಇವೆ. 55 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 10 ಜನ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದವರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಳಾಸ ತೋರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದು, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೇಕಾರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 2017-18 ರಿಂದ 2023-24ರವರೆಗೆ 55 ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ₹ 82.73 ಕೋಟಿ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ₹ 2.38 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ₹ 85.12 ಕೋಟಿ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>55 ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5-10 ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟಕಗಳನ್ಮು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 45 ಘಟಕಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುಟ್ಕಾ ತಯಾರಿ ಘಟಕ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ತಯಾರಿ ಘಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಜವಳಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಸ್ಥಳಿಯರಿಗೆ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಉದ್ಯಮವೂ ಇಲ್ಲದೇ, ಉದ್ಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂಡಬೇಕಾಗಿರುವ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<div><blockquote>ಬೋಗಸ್ ವಿಳಾಸ ನೀಡಿ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಘಟಕ ತೆರೆದು ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು.</blockquote><span class="attribution">–ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಹವಲೆ, ಉದ್ಯಮಿ, ಬೋರಗಾಂವ</span></div>.<div><blockquote>ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಗುಟಕಾ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಕ್ರಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಇವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. </blockquote><span class="attribution">–ರಾಜು ಖಿಚಡೆ, ಸ್ಥಳೀಯ</span></div>.<div><blockquote>ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಘಟಕ ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗುಟಕಾ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು </blockquote><span class="attribution">-ಸುಭಾಷ ಸಂಪಗಾವಿ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>