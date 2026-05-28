ಬಕ್ರೀದ್: ಶಾಂತಿ ಪಾಲನಾ ಸಭೆ

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೇ 28ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಕ್ರೀದ್ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ಶಿವಾನಂದ ಗುಡಗನಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಬ್ಬದಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಘಟನೆ ನಡೆದರೂ ಬೆಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಐ ಭರತ್ ಎಸ್., ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಫ್. ಜಕಾತಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ದಿನೇಶ ವಳಸಂಗ, ಅಪ್ಪೇಶ ದಳವಾಯಿ, ಚಂದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಶಿಂದೆ, ಪ್ರವೀಣ ಸರದಾರ, ಹನಮಂತ ಲಂಗೋಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಎಸ್ಐ ಗಂಗಾಧರ ಹಂಪಣ್ಣವರ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಒಕ್ಕುಂದ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸತಾರ್ ಗಡಕರಿ, ಕಿತ್ತೂರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-21-806750109</p>