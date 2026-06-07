ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕೇ ದೂಳುಮಯ...

<p><em>ಪ್ರದೀಪ ಮೇಲಿನಮನಿ</em></p>.<p>ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ‘ಬಸ್ ಓಡಿದರೆ ಸಾಕು ಮುಗಿಲೆತ್ತರ ದೂಳು ಏಳುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆದ್ದ ದೂಳು ಮನೆಯ ತಾರಸಿ, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಗುಲ ಗಾತ್ರ ದಪ್ಪ ಮೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೂಳು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ....’</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯ ಕೆಲವು ನಿವಾಸಿಗಳ ಗೋಳಿದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೂತನ ಸಾರಿಗೆ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಈ ತಾಪತ್ರಯದಿಂದ ನಮಗೂ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹೇಳಿ; ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿ ನಿಂಗಪ್ಪ.</p>.<p>‘ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದೇ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ದೂಳಿನಿಂದ ‘ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ’ ಕಾಯಿಲೆ ಬಹುಪಾಲು ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಊಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಪಾತ್ರೆಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಹೀಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ದೂಳುಮಯ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಯಾವುದೋ ವಿಷ ಉಗುಳುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನರಕದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಹೊರಬರುತ್ತೇವೆಯೋ ಎಂಬ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ನೊಂದರು ಅವರು.</p>.<p>‘ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನೂತನ ಬಸ್ ಡಿಪೊ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತೆಂಬ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳದ್ದೂ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಕಳೆದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು; ಇದರಿಂದ ನಮಗೆಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಬೇಸರಗೊಂಡರು ಪ್ರಕಾಶ್.</p>.<p>‘ಡಿಪೊ ಎಂದ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ಬಸ್ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಆವರಣದ ನೆಲಹಾಸು ದೂಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಥವಾ ಪೆವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಈ ಗೋಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾಹನ ಹಾಯ್ದು ಹೋದರೆ ಹುಡಿ ಮಣ್ಣು ಮುಗಿಲೆತ್ತರ ಏಳುತ್ತದೆ. ಎದ್ದ ದೂಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯ ಒಂದು ಓಣಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಹತ್ತಾರು ಮನೆಗಳು ಆಶ್ರಯ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹಾರಿದ ದೂಳು ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಗಾಗಿ ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳದ್ದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗುವವರೆಗಾದರೂ ದೂಳು ಮೇಲಕ್ಕೆಳದಂತೆ ನೆಲೆಹಾಸಿಗೆ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಡಿಪೊ ಆವರಣದ ನೆಲಹಾಸಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ಅನುದಾನ ದೊರೆಯುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಡಿಪೊ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-21-330851505</p>