ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಗೆ ಮೊರೆ

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೇ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಕಾದ್ರೊಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರ ಮಾಲೀಕ ಸಹ ಸೋಮವಾರ ಪುರಿ, ಭಾಜಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. 'ಬ್ಯಾಟರಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಒಲೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು. ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡ್ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಲೆ ಊದುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ