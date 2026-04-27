ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲದು ಹೋರಾಟ: ವೀರೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಡಗಟ್ಟಿ ಹೊರವಲಯದ ಎಂಎಸ್ಐಎಲ್ ಮದ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಅಹೋ ರಾತ್ರಿ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಗುರು ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಮಠದ ವೀರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಾನುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಪುರುಷರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಹೋರಾಟ ಸೋಮವಾರ ಆರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>'ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಳಿಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಬೇರೆಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಶೈಲ ಅಕ್ಕಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಮುಂದೆಯೂ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಿಲುವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಏಳೆಂಟು ವಯಸ್ಸಿನ ಊರಿನ ಹುಡುಗರು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗರೇ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕುಡಿದು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೋಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ :ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕಿತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್ಐ ಪ್ರವೀಣ ಗಂಗೋಳ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಶಾಂತರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ಗಮನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಮಿಯಾನ್ ದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೆಲ್ಮಟ್ ಇಲ್ಲದ ಚಾಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ತಗುಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೂ (ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು) ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>