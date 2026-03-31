ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸದಿರಲು ಆಗ್ರಹ

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಪ್ರಭಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ (ರಾಣಿ ಶುಗರ್ಸ್) ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಪುಟ್ಟಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಗಮನಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿ ಆಡಳಿತ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ, ಆರ್ ಡಿ, ಠೇವಣಿ ಸೇರಿ ಹತ್ತಾರು ವ್ಯವಹಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>₹50 ಬಾಡಿಗೆ: 'ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ₹50 ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರು, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾವಲುಗಾರ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀಡಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನಾದರೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬಾರದು. ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಓಡಾಟದ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬಾರದು' ಎಂದು ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾವಳ, ಮಹಾದೇವಿ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಪೂಜೇರಿ, ಕೌಸರ್ ಕಾಶೀಮನವರ, ದೇವಕಿ ಅಂಬೋಜಿ, ಬಸನಗೌಡ ಅಯ್ಯನಗೌಡರ, ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬಸವಣ್ಣೆವ್ವ ಜಾಧವ, ರಾಧಾ ಬೆಳಗಾವಿ, ನಂದಾ ಸಾಬನೆ, ಸವಿತಾ ತಿಗಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>