ಈ ಮನೆ ಹೆಸರೇ ‘ಪತ್ರಿಕೆ’

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡೊಂಬರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ ಬಡಿಗೇರ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ 'ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಲಯ' ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಅವರದ್ದು ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅನುಭವವಿದೆ. ಮೊದಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸತೊಡಗಿದರು.</p>.<p>'ನಸುಕಿನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬಂಡಲ್ ಗಳನ್ನು ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಒಯ್ಯುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಎಂಟೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಮರಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನಿತ್ಯದ ಕಾಯಕ' ಪ್ರಕಾಶ ಬಡಿಗೇರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಏಜೆನ್ಸಿ ವೃತ್ತಿ ಮರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ 'ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಲಯ' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ 20 ರಂದು ಗೃಹಪ್ರವೇಶವಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>