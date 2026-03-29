‘ವಾಹನ: ವೇಗದ ಚಾಲನೆ ಬೇಡ’

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: 'ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ವಾಹನಗಳ ಅತಿವೇಗದ ಚಾಲನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅವಸರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಾಲಕರು ಸದಾ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೀರಾಚಂದ ಹುಲಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚಾಲನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ತರಬೇತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನೀಲ ಇರಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕನ್ನು ಕತ್ತಲೆಗೆ ದೂಡುವ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ತರಬೇತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>