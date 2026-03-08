ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಪುಸ್ತಕಾಸಕ್ತರ ಚುಂಬಕ ಬೈಲೂರು ಗ್ರಂಥಾಲಯ

<p><strong>ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು:</strong> ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಬೆಳೆಸುವುದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೆರವು, ಯುವಕರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರ ಓದುಗರಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆಸಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದುವಿಕೆ, ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಿಕೆ, ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪರಿಚಯಿಸುವ, ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸುವ, ಪಕ್ಷಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೂ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓದುಗರು ನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ನೋಟ್ಸ್ಗಳ ಮುದ್ರಣವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು.</p>.<p>ಕನಸು, ನನಸು: 7000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬೈಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಓದುಗರ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ದಾನಿಗಳೂ ಓದುಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಗ್ರಂಥಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಹಿರಿಯರು, ಯುವಕರು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯು 2019ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ತಾ.ಪಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೆರವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಗಣ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನವು ಈ ವಿಶೇಷ ಆಧುನಿಕ ಮಾದರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದಿದೆ</p><p><strong>-ಜಗದೀಶ ಅಂಗಡಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ</strong></p>.<p><strong>ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ... </strong></p><p>ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ತಮ್ಮೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸುವ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸುವ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿನೋದ ಗಣಿತ ಅಳತೆ ಮಾಪನಗಳ ಪರಿಚಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಟಗಳನ್ನಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕತೆ ಆಲಿಕೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಶೋಧನ ಪ್ರಬಂಧ ಪುರಾಣ ಪುಸ್ತಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳ ಓದುವ ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>