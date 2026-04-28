ಕೃಷಿ ವಸ್ತುಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್

<p>ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಯವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ ಬಂದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಮತ್ತು ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಸೋಮವಾರ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳ ಜತೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡದೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದಕರು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಫ್ಐಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ ವಿತರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿತರಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-21-1083972565</p>