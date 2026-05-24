ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ‘ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಕ್ಕಲವಾಳ- ರಾಮಪೂರ ನಡುವೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ₹ 2 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಚಿಕ್ಕಲವಾಳದಲ್ಲಿ ₹ 10 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹಾಗೂ ₹ 50 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ,ಚರಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ₹2.60 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹ 50 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ದೆಹಲಿಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪಾಂಗೇರಿ-ಎ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹ 70 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ₹ 70 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿರುಸೇತುವೆ, ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 7 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ’ ಎಂದರು. ವಿದ್ಯಾಧರ ಕಾಗೆ, ತಾತ್ಯಾಸಾಹೇಬ ಬಂಕಾಪೂರೆ, ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಲೋಹಾರ, ಮಹಾರುದ್ರ ಜಬಡೆ, ಮಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಕಪಾಳ, ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ತಾಂದಳೆ, ಶಶಿಕಾಂತ ನೇಸರೆ, ಕುಮಾರ ಜಾಧವ, ಸಚಿನ ಪಾವರ, ಸೂರಜ ಕುಂಬಾರ, ವಿಜಯ ದಾವಣೆ, ಶಂಕರ ವಡ್ಡರ, ಸುರೇಶ ಕುಂಬಾರ, ಮಾಣಿಕ ಪಾಟೀಲ, ಬಾಬುರಾವ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-21-1631185359</p>