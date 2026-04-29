ಗೋ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮನವಿ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗೋ ವಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಘಟಕದ ಅನಿತಾ ಬನಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಗೋವು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. ಗೋವಂಶಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗಿರೀಶ ತಿಲಸಂಗೆ, ಗಜೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಿಕರ, ಕಿರಣ ಎರನೋಳೆ, ಸಂತೋಷ ಪೂಜಾರಿ, ಸಚಿನ ಗೌಡಿ, ಅರ್ಜುನ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ರಾಮು ಕಮತೆ, ಗೋವಿಂದ ಶಾ, ಅನಿಲ ಮುಲ್ಲಟ್ಟೆ, ವಿನೋದ ಅಂಗಡಿ, ರಾಹುಲ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಬೀರು ಪೂಜಾರಿ, ಸುಶಾಂತ ದನವಾಡೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>