ಸೈಕಲ್ ಬಳಕೆ: ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ

<p>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ‘ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸೈಕಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಸೈಕಲ್ ಬಳಕೆಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ, ಪಟ್ಟಣ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಯಬಾಗ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ನ ರೂವಾರಿ ಹನುಮಂತ ಟಕ್ಕನ್ನವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಯಬಾಗ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ‘ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗಾಗಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್’ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸೈಕಲ್ ಬಳಕೆ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ರುವಾರಿ’, ‘ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ದುಬಾರಿ, ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ’, ‘ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸೋಣ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಿಸೋಣ’ ಎಂಬ ಮುಂತಾದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಸೈಕಲ್ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಸಾಗಿತು.</p>.<p>ರಾಜು ಅಲಾಜ, ಮಹಾದೇವ ಧರ್ಮಟ್ಟಿ, ಮಹಾದೇವ ಪಾಟೀಲ, ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಗರ ಶಿಂತ್ರೆ, ಸಂದೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಜು ತೇಲೆ, ರಿತೇಶ ಹೊಸಮನಿ, ಸುನೀಲ ಕಾಂಬಳೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-21-427897709</p>