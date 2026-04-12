ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: 'ದಿವಂಗತ ರಾವಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಹಕಾರ, ನೀರಾವರಿ, ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅರಿಹಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮೂಹ ಜವಳಿ, ಸಕ್ಕರೆ, ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಯುವ ಮುಖಂಡ ಉತ್ತಮ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋರಗಾಂವದಲ್ಲಿ ಅರಿಹಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮೂಹ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಜೈನಸಭೆ ಪದವಿ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ವೃಷಭನಾಥ ಕೃಷಿ ಸಮಿತಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ರಾವಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಅವರ 82ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ 'ರೈತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಿಬಿರ' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅರಿಹಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮೂಹ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಷ್ಟಿಸಿ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರಿಹಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮೂಹ ದಾಪುಗಾಲು ಇಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಜೈನ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂಕುಶ ಪಾಟೀಲ ರಚಿಸಿದ 'ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ' ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಗಣ್ಯರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂಕುಶ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಜೈನಸಭಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭಿನಂದನ ಪಾಟೀಲ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾವಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ, ಸಂಜಯ ಶೇಠ, ಅನಿಲ ಬಾಗಣೆ, ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ, ಶರತಚಂದ್ರ ಪಾಟಕ, ಚೇತನ ಪಾಟೀಲ, ಪಂಕಜ ಪಾಟೀಲ, ಇಂದ್ರಜೀತ ಪಾಟೀಲ, ಸಂಜಯ ದೇಸಾಯಿ, ಸುದರ್ಶನ ಖೋತ, ಸತೀಶ ಪಾಟೀಲ, ದಿಗಂಬರ ಕಾಂಬಳೆ, ಭಾರತಿ ವಸವಾಡೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>
260412-21-141159065