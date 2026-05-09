‘ಶರಣರ ವಾಣಿ ಆಲಿಸಿದರೆ ಚಿಂತೆ ದೂರ’

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: 'ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು. ಇದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನ ಅರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗಲೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ರನ್ನಬೆಳಗಲಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ-ಶಂಭುಲಿಂಗ ಆಶ್ರಮದ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಪುರಾಣಿಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧುಳಗನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಖೋತ ಪರಿವಾರ ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುರು ಶರಣ ಕಲಾಸೇವಾ ಮಂಡಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 116ನೇ ಮಾಸಿಕ ಸುವಿಚಾರ ಚಿಂತನಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿದ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕೇರೂರಿನ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಾಶ್ರಮದ ಕೇದಾರಲಿಂಗ ಶರಣರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಪುರಾಣಿಕ, ಧನಪಾಲ ಕಮತೆ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಜನವಾಡೆ, ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಖೋತ, ದೇವಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಭರತ ಕಲಾಚಂದ್ರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>