ಸಂಗಪ್ಪಗೋಳ ನೆಟ್ಟ ಸಸಿಗೆ ನೀರೆರೆಯೋಣ ಎಂದ ಶಾಸಕ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ

<p>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ‘ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಮಜಲಟ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಿವಂಗತ ಬಿ.ಆರ್. ಸಂಗಪ್ಪಗೋಳ ಕೊಡುಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಅವರು ನೆಟ್ಟ ಸಸಿಗೆ ನೀರು, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಾನೂ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಆನಂದ ಕೋಳಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಜಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಸತ್ಕಾರ, ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ, ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಜಲಟ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಕೋಳಿ ಅವರು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಅನನ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅವಧಿಯ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿನ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಆನಂದ ಕೋಳಿ ಸತ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತಾಯಿ ತನಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ನನ್ನ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 33 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಪಾಲಕರು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸಕ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೂ ಸಂಬಳ ರಹಿತವಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ’ ಎಂದರು. ನಿವೃತ್ತ ಡಿಡಿಪಿಐ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಂಡಾರಿ, ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚೌಗಲಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮಹೇಶ ಭಾತೆ, ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಸುಜಾತಾ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಆನಂದ ಕೋಳಿ ಹಾಗೂ ಕಲಾವತಿ ಕೋಳಿ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಭಾರ ಡಿಡಿಪಿಯು ಬಸವರಾಜ ಹಾದಿಮನಿ, ಎನ್.ವಿ. ಶಿರಗಾಂವಕರ, ಸದಾಶಿವ ಘೋರ್ಪಡೆ, ವಿಜಯ ಕೋಠಿವಾಲೆ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪಗೋಳ, ವೀಣಾ ಮನಗೂಳಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಎ. ಕುಂಬಾರ, ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜೆ.ಪಿ. ತಂಗಡಿ, ದುಂಡಪ್ಪ ಬೆಂಡವಾಡೆ, ರಾಜು ನಾಯಿಕ, ವಿ.ಬಿ. ಕೋಳದೂರ, ಪಿ.ಕೆ. ಅದೂಕೆ, ರವೀಂದ್ರ ಕಾಗಲೆ, ಶಂಕರ ಪವಾರ, ಎಂ.ಎಲ್. ನಾಯಕ, ಸಂತ್ರಾಮ ಕುಂಡ್ರೂಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-21-954404543</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>