ಚಿಕ್ಕೋಡಿ|15ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನು, ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಯಡೂರ, ಕೇರೂರ, ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ, ಬೆಳಕೂಡ, ಕರಗಾಂವ, ಡೋಣವಾಡ, ಬಂಬಲವಾಡ, ಮುಗಳಿ, ಜೈನಾಪುರ, ಕಾಡಾಪುರ ಮತ್ತಿತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾನೂನುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗಿ ಪಾಠ: ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೇ ತೆರಳಿ, ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 100ರಿಂದ 150 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಜತೆಗೆ, ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೂ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>‘ಈವರೆಗೆ 15ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಅವಶ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.</p><p>ಅನಿಲ ಕಾಂಬಳೆ,ಗ್ರಾಮಸ್ಥ, ಯಡೂರ</p>.<div><blockquote>ಪಾಠಶಾಲೆ ತೆರೆದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">ನಾಮದೇವ ಹಿರೇಕೋಡಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಬ್ಬೂರ</span></div>.<div><blockquote>ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಅವಶ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. </blockquote><span class="attribution">ಅನಿಲ ಕಾಂಬಳೆ,ಗ್ರಾಮಸ್ಥ, ಯಡೂರ</span></div>.<div><blockquote>ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಿದೆ..</blockquote><span class="attribution">ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಬ್ಬೂರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆ, ಬೆಳಕೂಡ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>