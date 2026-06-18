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ಚಿಕ್ಕೋಡಿ|15ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್.ಚಿನಕೇಕರ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 6:44 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 6:44 IST
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ಪಾಠಶಾಲೆ ತೆರೆದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಾಮದೇವ ಹಿರೇಕೋಡಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಬ್ಬೂರ
ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಅವಶ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.
ಅನಿಲ ಕಾಂಬಳೆ,ಗ್ರಾಮಸ್ಥ, ಯಡೂರ
ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಏಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಿದೆ..
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಬ್ಬೂರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆ, ಬೆಳಕೂಡ
MGNREGAchikkodi

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