ದಾನಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಣದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ

<p>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಣದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯು ದಾನಿಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. 1964ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಈ ಶಾಲೆಯು ಇದೀಗ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದೆ.</p>.<p>1 ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇರುವ ನಣದಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8 ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದು, 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಯನ್ನವರ ದಾನಿಗಳ ಮನವೊಲಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ 15 ಗುಂಟೆ ಜಾಗೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೀವಿನಿ ಹಿರೇಮಠ, ಮಹಾದೇವ ಹಿರೇಮಠ, ನರಸಿಂಗ ಕೊಂಕಣೆ, ಮಾರುತಿ ಹವಾಲ್ದಾರ, ಸಂಜು ಸುಳೆ, ಸುಭಾಶ್ ಸುಳೆ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನೇ ಶಾಲೆಗೆ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಸ್ಲಂ ಅಪರಾಜ, ಸಚಿನ ಸುತಾರ, ಡಾ.ಯೋಗಿತಾ ರಾವ್, ಸಂತೋಷ ರವಳುಕೇದಾರಿ ಹಾಗೂ ದುಂಡಪ್ಪ ಸುಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪಸಾಬ ಅವಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಪ್ರಭಾಕರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನೆಲಹಾಸು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>400 ಊಟದ ತಟ್ಟೆ, 350 ಲೋಟಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೀಡಿದ್ದು, ರಾಹುಲ್ ಕೋಕಣೆಯವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹10 ಸಾವಿರ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ₹50 ಸಾವಿರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿ ಬಂದ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಆರ್.ಎಸ್. ಶಿಂಗಟೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಐ ಎಂ ಕಾಂಬೋಜ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಮಡಿವಾಳೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನ ತಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-21-1524396172</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>